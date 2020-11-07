Великобритания ввела ограничения на экспорт вакцин против гриппа

Правительство Великобритании объявило об ограничении экспорта вакцин против гриппа для сохранения необходимого объема препаратов на внутреннем рынке, в связи с резким увеличением спроса на глобальном рынке.

Ограничения, которые будут действовать в отношении всех без исключения вакцин против гриппа, используемых в рамках этого эпидемиологического сезона в Великобритании, должны остановить экспорт лекарств, поставляемых на британский рынок, иначе ситуация может обернуться дефицитом препаратов на внутреннем рынке.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании вынуждено было принять эти меры в ответ на резко увеличившиеся запросы на вакцину против гриппа из других стран.

По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Мэтта Хэнкока (Matt Hancock), это решение позволит защитить поставки вакцин против гриппа на рынок Великобритании, что будет способствовать реализации плана по обеспечению 30 млн доз противогриппозных вакцин.

Как сообщается, в список лекарственных средств, имеющих ограничения на экспорт, попали и другие препараты, в частности Anakinra для лечения ревматоидного артрита.

gmpnews