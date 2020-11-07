Экспорт российской вакцины от коронавируса в Венгрию может начаться в декабре

Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на видео-заявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», — сообщил глава МИД.

Он добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.

Ранее власти Венгрии уже объявляли о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.

gmpnews