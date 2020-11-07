Японская компания Takeda сосредоточится на разработке и производстве вакцин

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical («Такеда») рассматривает возможность сделать вакцины основным бизнесом после завершения продажи активов для снижения долга после поглощения Shire Plc, об этом заявил исполнительный директор компании Кристоф Вебер (Christophe Weber).

Крупнейший японский производитель лекарств (по объему выручки) не так давно завершил продажу своих активов (в основном безрецептурных лекарств) на сумму $10 млрд, чтобы сократить долг после приобретения компании Shire за $59 млрд, заявив, что она сосредоточится на пяти ключевых направлениях бизнеса.

По словам Вебера, с учетом того, что в разработке находится вакцина против лихорадки денге, а также сделок по производству и распространению вакцины от COVID-19 в Японии, компания может добавить одно из основных бизнес-направлений.

«Мы занимаемся вакцинами, — сказал Вебер в интервью агентству Reuters. — Если вакцина против лихорадки денге будет успешной, то да, она будет шестой».

В настоящее время пять основных направлений деятельности Takeda — это онкология, гастроэнтерология, неврология, редкие заболевания и плазменная терапия.

По словам Вебера, компания рассматривала возможность создания вакцины от COVID-19, но решила, что с ее сочетанием технологий и возможностей она лучше подходит для работы с другими разработчиками.

Напомним, что в прошлом месяце Takeda дала согласие на распространение в Японии 50 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Moderna. Это соглашение дополнило предыдущую сделку в отношении производства 250 млн доз вакцины от COVID-19 опять же американской компании — Novavax.

Кандидат на вакцину против денге (TAK-003), разработанный компанией «Такеда», в данный момент находится на пути подачи заявки в Азии, Латинской Америке и Европейском Союзе. Это может произойти до конца 2020 финансового года.

После поглощения Shire, «Такеда» достигла своей цели по выбытию активов, продав в августе свой японский бизнес в сфере потребительского здравоохранения компании Blackstone Group за 242 млрд иен ($2,31 млрд). И больше такие крупные сделки по продаже Takeda рассматривать не будет, сказал Вебер.

gmpnews