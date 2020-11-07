Минздрав разрешил «Авифавир» для амбулаторного применения

Минздрав выдал постоянное РУ на «Авифавир», сообщает РФПИ. Это позволит применять препарат в амбулаторных условиях. Производитель планирует нарастить мощности до 200 тыс. упаковок в месяц, чтобы удовлетворить спрос.

Министерство здравоохранения выдало постоянное регистрационное удостоверение (РУ) на препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» (фавипиравир) производства компании «Кромис» (входит в группу компаний «ХимРар»). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Постоянное регистрационное удостоверение выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в России с участием 460 пациентов, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией», — утверждает РФПИ. Для удовлетворения спроса на «Авифавир» компания «Кромис» удвоит производственные мощности для выпуска 200 тыс. упаковок в месяц, уточнили в РФПИ.

Два других препарата на основе фавипиравира: «Арепливир» производства компании «Промомед» и «Коронавир» компании «Р-Фарм» — к настоящему моменту уже разрешены для амулаторного применения.

Правительство выделило более 5 млрд руб. регионам на бесплатное обеспечение пациентов препаратами для лечения COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 октября.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство рекомендует выдавать пациентам лекарства без посещения ими аптек, передает «РИА Новости».

Маргарита Грошева

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