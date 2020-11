Препараты компаний «Сотекс» и «Рафарма» номинированы на соискание премии Russian Pharma Awards Минздрав разрешил «Авифавир» для амбулаторного применения » Иск с участием J&J предложили урегулировать за 26 млрд долларов J&J и три американских дистрибьютора лекарств предложили выплатить 26 млрд долл. в рамках урегулирования судебного иска из-за вспышки опиоидной зависимости в США. Эта сумма на 4 млрд больше, чем они предлагали в прошлом году. Компания Johnson & Johnson вместе с поставщиками лекарств McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen предложили 26 млрд долл., чтобы урегулировать судебные иски с рядом американских штатов и муниципалитетов. Большая часть денег от сделки предназначена для оплаты программ лечения и профилактики для людей, страдающих от опиоидной зависимости, сообщает The New York Times. Предложенная сумма на 4 млрд долл. больше, чем та, которую компании предлагали год назад, тогда предложение было отклонено заявителями исков. Сообщается, что 2 млрд долл. из новой суммы предназначены для частных юристов, которые представляют города, округа и некоторые штаты. Если условия предложения будут приняты, McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen и Johnson & Johnson больше не будут подвергнуты риску судебных исков по делам об опиоидах со стороны местных американских администраций, указывает The New York Times. «Сделка принесет деньги всем сообществам в Соединенных Штатах, которые страдают от … травм, вызванных сначала опиоидной эпидемией, а теперь и COVID», — сказал Пол Дж. Хэнли-младший, юрист, представляющий многочисленные местные правительства, включая два округа Нью-Йорка. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, с 1999 по 2018 год 232 тыс. американцев умерли от передозировки рецептурными опиоидами. Рост зависимости от обезболивающих также спровоцировал вспышку злоупотреблений незаконными опиоидами, такими как героин, что привело к огромному количеству смертей, увеличению уровня преступности и резкому повышению расходов на здравоохранение. В конце октября производитель опиоидов Purdue Pharma признал свою вину в совершении уголовных преступлений, способствовавших развитию эпидемии зависимости от опиоидов в США. Николай Соколов

