Голикова поручила срочно закупить онколекарства из списка благотворительных фондов

Татьяна Голикова поручила Минздраву экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов. Ранее об отсутствии лекарств сообщали благотворительные фонды со ссылкой на список, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии. Правительство намерено в ручном режиме контролировать наличие этих и других медикаментов для лечения онкологических заболеваний, выяснил «ФВ».

Срочные закупки

Минздрав и регионы должны незамедлительно «проработать вопрос» закупки «путем запроса котировок» небольших объемов дефицитных лекарств для лечения онкологии. Ведомство должно было отчитаться перед правительством уже к 6 ноября. Такое поручение дала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на совещании, которое состоялось 3 ноября и было посвящено проблемам дефицита лекарств.

«Минздраву России совместно с субъектами РФ проработать вопрос незамедлительной закупки небольших объемов лекарственных препаратов, в том числе путем проведения электронного запроса котировок», — указано в протоколе, копия которого есть у «ФВ». Его достоверность подтвердил собеседник, близкий к правительству. «ФВ» направил запрос пресс-секретарю Голиковой с просьбой сообщить, уложился ли Минздрав в срок.

Речь в документе прежде всего идет о 26 препаратах, на дефицит которых в правительство, президенту и т.д. в конце октября пожаловались благотворительные фонды. За основу они взяли перечень, подготовленный ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии». «ФВ» писал об этом списке в конце сентября.

Согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе <…>», запрос котировок позволяет провести торги оперативней по сравнению с аукционом. Запрос можно провести за пять рабочих дней. Начальная цена такого вида торгов ограничена 500 тыс. руб.

Мониторинг препаратов на рынке и маркировка

Голикова также поручила Минздраву рассчитать общую потребность в этих 26 препаратах и по всем другим онкологическим лекарствам, ориентируясь на клинические рекомендации. Свои подсчеты ведомство должно согласовать с главными внештатными специалистами и сообщить результаты регионам. Кроме того, Минздрав должен актуализировать стандарты медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями.

Минпромторг, основываясь на этих цифрах, должен оценить возможности отечественных производителей по восполнению дефицита. Кроме того, министру промышленности и торговли Денису Мантурову поручили проанализировать до 6 ноября действия производителей и дистрибьюторов по выводу на рынок каждого из этих 26 препаратов. Он также должен до 12 ноября объяснить, почему в России отсутствует производство препаратов, производители которых получили поддержку от государства.

Также Голикова поручила Минпромторгу вести мониторинг проблем, связанных с маркировкой лекарственных препаратов, а Росздравнадзору — связанных с вводом лекарств в гражданский оборот. Обоим ведомствам необходимо предоставлять еженедельный отчет в правительство начиная с 9 ноября.

Минпромторгу, Минздраву и ФТС Голикова поручила отдельно проработать вопрос импорта мелфалана. А к 12 ноября Минпромторг и Минздрав должны согласовать, какое ведомство будет следить за всеми наименованиями лекарственных препаратов и их объемом на российском рынке.

К 12 ноября в правительство внесут и предложения по внесению изменений в перечень стратегически значимых лекарств. В него сейчас входят 57 позиций. Перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ № 1141-р от 06.07.2010.

Также кабинет министров готовится внести изменения в Приказ Минздрава России № 1064н от 19.12.2019 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком <…>».

Список дефицитных препаратов

Цитарабин

Винкристин

Даунорубицин

Метотрексат

Этопозид

Кладрибин

Меркаптопурин

Идарубицин

Хлорамбуцил

Аспарагиназа

Мелфалан

Гидроксикарбамид

Преднизолон (табл.)

Циклофосфамид

Доксорубицин

Митоксантрон

Прокарбазин

Дексаметазон (табл.)

Ломустин

Третиноин

Блеомицин

Винбластин

Бусульфан

Карбоплатин

Кармустин

Эпирубицин

Полина Звездина

Маргарита Грошева

Ринат Васбеев

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