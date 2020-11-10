Мантуров отчитается о средствах господдержки в связи с дефицитом лекарств

Минпромторг должен до 12 ноября объяснить, почему в России отсутствует производство препаратов, производители которых получили поддержку от государства. Поручение было дано на совещании, где обсуждался вопрос дефицита 26 онкопрепаратов. Министерству также поручено доработать стратегию «Фарма-2030», чтобы избежать такой ситуации в будущем.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров должен отчитаться о причинах отсутствия производства в России препаратов, производителям которых были оказаны меры государственной поддержки. Такое поручение дала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на совещании, которое состоялось 3 ноября и было посвящено проблемам дефицита лекарств. «ФВ» ознакомился с протоколом совещания.

Минпромторг должен будет представить отчет до 12 ноября. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Фарма-2020» должна была обеспечить здравоохранение лекарствами российского производства из Перечня ЖНВЛП, а также профинансировать научные разработки, полученные в результате исследований по другим госконтрактам, научные наработки институтов и фармкомпаний. Сумма исполненных контрактов составила 12,99 млрд.

Также ведомству поручено доработать проект стратегии «Фарма-2030», чтобы в дальнейшем избежать дефицита востребованных лекарственных препаратов.

В протоколе совещания речь идет в первую очередь о дефиците 26 онкопрепаратов, о которых сообщали благотворительные фонды со ссылкой на список, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии. В связи с этим Минпромторгу также было поручено до 6 ноября проанализировать действия производителей и дистрибьюторов по выводу на рынок каждого из 26 препаратов. «ФВ» направил запрос пресс-секретарю Голиковой с просьбой сообщить, уложился ли Минпромторг в срок.

Также ведомство должно оценить возможность отечественных производителей по восполнению дефицита до конца года и до 12 ноября представить в правительство соответствующую информацию по каждому из препаратов с учетом их остатков, в том числе с прогнозом на 2021 год.

Также Минздрав должен рассчитать общую потребность в этих 26 препаратах и по всем другим онкологическим лекарствам, ориентируясь на клинические рекомендации. Кроме того, как стало известно «ФВ», Голикова поручила миинстерству экстренно закупить небольшие объемы этих онкопрепаратов.

«ФВ» направил запросы в Минпромторг и Минздрав.

Препараты, организация производства которых поддержана Минпромторгом МНН Сумма госконтракта, млн руб. Период госконтракта Разработчик Примечания Меркаптопурин 16,50 2012-2013 Ф-Синтез Нет в ГРЛС. Есть регудостоверение от 2017 года у связанной с «Ф-Синтез» компанией – «Нативы»* Хлорамбуцил 13 2013-2014 ГНЦ НИОПИК Есть в ГРЛС субстанция, регдосье от 2020 года Мелфалан 14,55 2013-2014 Ф-Синтез Нет в ГРЛС. Есть регудостоверение от 2018 года у связанной с «Ф-Синтез» компанией – «Нативы»* Гидроксикарбамид 10 2011-2012 Ф-Синтез Нет в ГРЛС. Есть регудостоверение от 2017 года у связанной с «Ф-Синтез» компанией – «Нативы»* Прокарбазин 11 2013-2014 ЗАО Биоком Нет в ГРЛС Ломустин 14,1 2013-2014 ЗАО Биоком Нет в ГРЛС. Есть регудостоверение от 2020 года у соисполнитель «Нанолек»** Третиноин 10,5 2013-2014 ЗАО Биоком Нет в ГРЛС Бусульфан 14,55 2013-2014 Ф-Синтез Нет в ГРЛС. Есть регудостоверение от 2019 года у связанной с «Ф-Синтез» компанией – «Нативы»* Кармустин 7 2014-2015 ЗАО Биоком Частичное исполнение. Расторжение госконтракта 15 августа 2014 года *Компании объединяет Олег Михайлов, сооснователь обеих компаний. По ссобщениям СМИ, в 2014 году «Натива» продвигала препараты «Ф-Синтез» по принципу ко-маркетинга **Согласно официальному сообщению «Нанолек», компания стала соисполнителем по котрактам с Минпромторгом. Источник: ГосЗатртраты / clearspending.ru

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

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