PharmaTrace стала стратегическим партнером ГК «Сантэнс»

Основная на сегодня потребность рынка – создание «единого сервисного окна», в том числе в вопросах маркировки и, особенно, взаимодействия с системой мониторинга лекарственных препаратов (СМДЛП) в широком стратегическом смысле. Решить задачу операционной эффективности, объединить все процессы таким образом, чтобы достигнуть качественной результативности, можно только с помощью ускоренного внедрения 4-PL-сервисов.

«Для поддержания непрерывного развития платформы Check, Track&Trace мы каждый день задаем себе вопрос, что нашим партнерам понадобится завтра? – рассказал директор по продукту/проекту PharmaTrace Дмитрий Баглей. – А ответы на него обеспечивает непрерывная эволюция нашей логистической платформы. Основой производственного цикла является наличие R&D-подразделения, основная задача которого генерировать идеи и прорабатывать востребованную функциональность продукта. Наши коллеги сосредоточены на анализе, поиске и эффективном удовлетворении потребностей, которые фармбизнес может осознать в деталях в ближайшем будущем. Именно поэтому PharmaTrace совместно с группой компаний «Сантэнс» – лидером рынка в сфере логистических услуг и аналитики – создает ряд новых уникальных 4-PL-сервисов будущего. Для ускорения и оптимизации таких сервисов используется наша признанная фармой облачная платформа CTT. Она интегрируется в качестве единого интерфейса, или единого окна для наших клиентов. Это цифровое окно используется не только для взаимодействия с различными компаниями в цепи поставок, но и для автоматизации внутренних бизнес-процессов в целом».

«Мы, российская фарма, проходим новый этап цифровизации и диджитализации отрасли, – отметил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», в которую входит компания PharmaTrace, Герман Иноземцев. – Эти процессы затрагивают всю модель бизнеса и автоматизируют наши взаимоотношения с любыми партнерами и клиентами в цепочке разработки-производства-поставки лекарственных препаратов. Любое изменение в отрасли и на рынке несет с собой как угрозы, так и возможности всем участникам и игрокам рынка. Вместе с группой компаний «Сантэнс» мы создаем инструмент продвижения и поставок лекарственных препаратов не только путем эффективного физического перемещения, но и информационно-аналитического сопровождения, своевременного и полного анализа данных и репортирования валидной информации в системы мониторинга движения продукции по всей цепочке».

«Развитие представляет собой движение в сторону расширения спектра и стратегической важности логистических задач будущего, логистика сегодня – это стратегически необходимый инструмент управления, – заявил коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. – Таким образом, наш совместный проект с компанией «Сантэнс» представляет собой сочетание стратегического и оперативного управления, новые технологии помогут оптимизировать ряд самых главных ресурсов, интеграционная платформа позволит связывать всех участников цепи поставок, обеспечивая их актуальными инструментами».

Источник: PharmaTrace

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