В PharmaSpace увеличили количество подключенных региональных аптечных сетей

К маркетплейсу прямых контактов и контрактов PharmaSpace продолжают присоединяться новые представители региональных аптечных сетей.

За первую неделю ноября в партнерство с интернет-платформой вошли подмосковная аптечная сеть «Феофарм», объединяющая 12 аптечных учреждений, и «36,6 – Здоровье», насчитывающая 36 аптек в Твери и Тверской области. Оперативную сборку и доставку в аптечные сети осуществляет основной логистический партнер проекта – ГК «Сантэнс».

«Уверены, что установление прямых отношений с производителями посредством интернет-платформы PharmaSpace позволит нашей аптечной сети продолжить курс на развитие, – прокомментировал новость директор по развитию аптечной сети «36,6 – Здоровье» Акоп Варпетян. – Мы считаем залогом успеха понимание нужд и потребностей наших покупателей и возможность получить для них наилучшее предложение от производителя. Мы открыты к предоставлению полной информации прямым партнерам и будем рады дальнейшему росту прямых взаимоотношений».

В PharmaSpace новое партнерство рассматривают как «очередное подтверждение того факта, что в очень многих городах и регионах России есть среднеразмерные и малые аптечные сети, которые по эффективности взаимодействия, по глубине понимания и по лояльности покупателей в своей географической локации значительно превосходят больших грандов фармацевтического ритейла». Это, в свою очередь, понимают и фармпроизводители, которые «видят большие скорости реагирования, большую гибкость и более глубокое знание».

«Галактика» PharmaSpace стремительно расширяется, – отметил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. – В ней зажигаются все новые и новые звезды. Аптечная сеть «36,6 – Здоровье» – одна из них. Мы считаем, что в новой фармацевтической реальности у всех фармритейлеров должна быть возможность сотрудничать с производителями напрямую и в вопросах поставок, маркетинга, и прозрачности рынка, а также общего понимания нужд и потребностей покупателя и пациента».

Источник: ГК «Сантэнс»

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