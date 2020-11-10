Аргентина заключила сделку с AstraZeneca о поставке 22 млн доз вакцины от COVID-19

Аргентина заключила сделку с фармацевтической компанией AstraZeneca о получении около 22 млн доз вакцины от COVID-19, разрабатываемой совместно с Оксфордским университетом. Начало поставок запланировано на первую половину 2021 года.

В заявлении, распространенном правительством 7 ноября, говорится, что сроки поставок препарата зависят от успешности текущих испытаний и получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Аргентина также надеется получить в период с декабря по январь около 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» и меньшее количество доз от компании Pfizer.

Аргентина входит в число наиболее пострадавших стран мира от коронавируса, несмотря на строгую изоляцию в марте месяце.

Согласно представленной информации, Аргентина помогает с производством вакцины AstraZeneca для Латинской Америки.

Напомним, что в настоящее время только Россия и Китай имеют одобренные вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Если говорить о западных компаниях, то первые результаты крупных глобальных испытаний ожидаются в ноябре и декабре.

gmpnews