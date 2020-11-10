«Генериум» начал поставлять «Спутник V» в медучреждения

Вакцина от коронавируса «Спутник V» в медицинские организации начала поступать с завода «Генериум». Объемы поставок пока неизвестны.

Компания «Генериум» на этой неделе начала отгрузку вакцин от коронавируса в медицинские организации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Производство вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции на заводе компании началось в конце октября.

«На прошлой неделе первая мощная производственная площадка получила регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции. Компания «Генериум» начала отгрузку на этой неделе вакцины с производственных площадок непосредственно в медицинские организации», — сказал Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, поставки наращиваются ежедневно. О количественных показателях он не сообщил.

Минздрав России включил научно-производственную компанию «Генериум» в регистрационное удостоверение в качестве производителя вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в октябре 2020 года.

Согласно ГРЛС, раствор вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») выпускают НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, «Биннофарм», «Генериум», «Фармасинтез» и «Биокад». В июне 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и «Р-Фарм» сообщили о создании совместного предприятия, которое в том числе планирует выпускать вакцину Центра Гамалеи.

По данным Росздравнадзора на 6 ноября 2020 года, в гражданский оборот выпущено четыре серии вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Все серии произведены Центром Гамалеи в виде раствора.

Фото: Минздрав РФ

Руслан Мавлиханов

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