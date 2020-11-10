Путин поручил правительству сохранить лекобеспечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями

Президент России обязал правительство сохранить объемы лечения и лекобеспечения тяжелобольных детей. Об исполнении поручения ответственные лица должны доложить до 1 февраля 2021 года.

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ сохранить имеющиеся объемы лечения и лекобеспечения детей с тяжелыми (в том числе орфанными) заболеваниями. Информация о поручении появилась на официальном сайте Кремля. Ответственными за исполнение назначены премьер Михаил Мишустин и главы регионов, об исполнении поручения они доложат до 1 февраля 2021 года.

«Обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями», — следует из поручения, которое Путин дал по итогам совещания с членами кабмина.

С 1 января 2021 года средства, поступающие в федеральный бюджет в результате повышения налога на доходы физических лиц, должны идти на функционирование дополнительного механизма оказания помощи (при необходимости за рубежом) таким детям, отметил президент.

В сентябре 2020 года «ФВ» писал о том, что Путин ставил задачу проработать вопрос распределения средств от повышенного налога на лечение детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями до 1 ноября. Тогда общественники обеспокоились тем, как именно эти деньги будут тратиться на лечение тяжелобольных детей. Предполагается, что повышенная (до 15%) ставка НДФЛ для тех, чей доход превышает 5 млн руб. в год, пополнит казну правительства на 60 млрд руб.

Руслан Мавлиханов

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