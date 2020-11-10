Pfizer заявила о 90-процентной эффективности вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech, разрабатывающие вакцину против COVID-19, заявили, что эффективность их препарата превышает 90%. Компании сообщают, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 человек из 43,5 тыс., проходивших тесты.

Экспериментальная вакцина под названием BNT162b2 против COVID-19 разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, имеет более чем 90% эффективность. Анализ результатов испытаний провели на седьмой день после введения тестируемым второй дозы вакцины. Это означает, что защита от коронавируса достигается на 28 день после начала процесса вакцинации, говорится в пресс-релизе Pfizer.

В тестах приняли участие 43,5 тыс. человек, заражение SARS-CoV-2 было зафиксировано у 94 их них. Среди испытуемых 42% по всему миру и 30% в США имели разное этническое и расовое происхождение. Испытания проходили в рамках третьей фазы исследований, она началась 27 июля и будет продолжаться до того момента, пока не будет зарегистрировано 164 случая заражения COVID-19.

Независимый комитет по мониторингу данных (DMC) не сообщил о каких-либо серьезных проблемах с безопасностью и рекомендовал продолжить сбор данных об эффективности и безопасности испытаний.

«Сегодня великий день для науки и человечества… Первый набор результатов третьей фазы нашего исследования вакцины против COVID-19 стал первым доказательством способности нашей вакцины предотвращать COVID-19», – заявил председатель и главный исполнительный директор Pfizer, доктор Альберт Бурла.

«Первый промежуточный анализ нашего глобального исследования третьей фазы доказывает, что вакцина может эффективно предотвращать COVID-19. Это победа инноваций, науки и совместных усилий в глобальном масштабе», –отметил соучредитель и генеральный директор BioNTech, профессор Угур Сахин.

В середине октября сообщалось, что Pfizer начнет испытания своей вакцины на детях. Компания сообщила, что это поможет повысить эффективность препарата, поскольку вакцина по-разному действует на детей и взрослых.

Николай Соколов

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