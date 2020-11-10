Sanofi представила в Китае роботизированные будки для вакцинации без врачей

Китай внедряет новые нетрадиционные методы вакцинации, исключив медицинских работников из процесса. В провинции Хэнань используются специальные будки, в которых можно самостоятельно по инструкции сделать себе прививку. Их создатели надеются, что вскоре такие кабинки будут введены в эксплуатацию по всей стране, сообщает китайский онлайн-журнал Sixth Tone.

Разработка принадлежит французской фармацевтической компании Sanofi, которая представила новинку на III Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае. Кабина для вакцинации напоминает высокотехнологичную версию фотобудки. Посетителю измеряется температура, он заполняет вопросник о состоянии здоровья и помещает руку в специальный держатель, где делается инъекция. Вся процедура занимает около десяти минут.

Представитель Sanofi отметил, что компания начала разрабатывать систему в начале пандемии COVID-19, поскольку было очевидно, что массовые программы по вакцинации приведут к нагрузке на системы здравоохранения по всему миру.

Две будки Sanofi в настоящее время используются в КНР в рамках программ по вакцинации от гриппа. Фармпроизводитель еще не договорился с китайскими властями об эксплуатации кабин для вакцинации от COVID-19.

Некоторые детали представленной новинки остались нераскрытыми: каким образом будет вестись контроль за пациентами, у которых может возникнуть анафилактический шок в результате аллергической реакции на вакцину, или же за теми, кто упал в обморок при получении прививки? В компании сообщили, что в случае возникновении проблем врачи смогут оказать помощь дистанционно.

Китай уже одобрил две вакцины от COVID-19, произведенные Sinovac и Sinopharm – государственными фармацевтическими компаниями. Генеральный директор Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил на прошлой неделе, что компания планирует произвести в следующем году более миллиарда доз своих вакцин от коронавируса.

Однако в отношении китайских производителей вакцин введены жесткие законы, согласно которым фармацевтические компании обязаны выплатить компенсацию в случае причинения вреда здоровью реципиенту вакцины.

Китайская международная выставка импортных товаров проходила с 5 по 10 ноября в Шанхае. На ней свои разработки, помимо Sanofi, представили такие крупные фармацевтические производители, как AstraZeneca, Pfizer и Merck.

Фото: Shi Yangkun/Sixth Tone

Владимир Заболотских

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