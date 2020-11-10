Sanofi представила в Китае роботизированные будки для вакцинации без врачей

КНР начала использовать автономные кабины, в которых можно пройти вакцинацию без участия медицинского персонала. Вакцинационные будки были представлены компанией Sanofi на III Китайской международной выставке импортных товаров.
Китай внедряет новые нетрадиционные методы вакцинации, исключив медицинских работников из процесса. В провинции Хэнань используются специальные будки, в которых можно самостоятельно по инструкции сделать себе прививку. Их создатели надеются, что вскоре такие кабинки будут введены в эксплуатацию по всей стране, сообщает китайский онлайн-журнал Sixth Tone.
Разработка принадлежит французской фармацевтической компании Sanofi, которая представила новинку на III Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае. Кабина для вакцинации напоминает высокотехнологичную версию фотобудки. Посетителю измеряется температура, он заполняет вопросник о состоянии здоровья и помещает руку в специальный держатель, где делается инъекция. Вся процедура занимает около десяти минут.
Представитель Sanofi отметил, что компания начала разрабатывать систему в начале пандемии COVID-19, поскольку было очевидно, что массовые программы по вакцинации приведут к нагрузке на системы здравоохранения по всему миру.
Две будки Sanofi в настоящее время используются в КНР в рамках программ по вакцинации от гриппа. Фармпроизводитель еще не договорился с китайскими властями об эксплуатации кабин для вакцинации от COVID-19.
Некоторые детали представленной новинки остались нераскрытыми: каким образом будет вестись контроль за пациентами, у которых может возникнуть анафилактический шок в результате аллергической реакции на вакцину, или же за теми, кто упал в обморок при получении прививки? В компании сообщили, что в случае возникновении проблем врачи смогут оказать помощь дистанционно.
Китай уже одобрил две вакцины от COVID-19, произведенные Sinovac и Sinopharm – государственными фармацевтическими компаниями. Генеральный директор Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил на прошлой неделе, что компания планирует произвести в следующем году более миллиарда доз своих вакцин от коронавируса.
Однако в отношении китайских производителей вакцин введены жесткие законы, согласно которым фармацевтические компании обязаны выплатить компенсацию в случае причинения вреда здоровью реципиенту вакцины.
Китайская международная выставка импортных товаров проходила с 5 по 10 ноября в Шанхае. На ней свои разработки, помимо Sanofi, представили такие крупные фармацевтические производители, как AstraZeneca, Pfizer и Merck.
Фото: Shi Yangkun/Sixth Tone
Владимир Заболотских
pharmvestnik