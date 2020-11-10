«Ипсен» заключила контракт с «Биотэк» после вмешательства ФАС

ФАС добилась подписания контракта между «Ипсен» и «Биотэк». Отказ «Ипсен» в сотрудничестве с дистрибьютором признали необоснованным.

Компания «Ипсен» заключила контракт с дистрибьютором «Биотэк» после вмешательства ФАС. Об этом говорится на сайте антимонопольной службы. Ранее ведомство посчитало отказ фармкомпании в сотрудничестве необоснованным.

В 2019 году компания «Биотэк» несколько раз обращалась к «Ипсен» с официальным предложением о сотрудничестве в части поставки лекарственных препаратов, в том числе в отношении которых фармкомпания занимает доминирующее положение. Также в компанию были направлены документы для прохождения проверки. Однако она каждый раз нарушала сроки их рассмотрения и трижды вносила изменения в свою коммерческую политику. Антимонопольное ведомство выдало предупреждение «Ипсен».

«Если компания занимает доминирующее положение на товарном рынке, то основанием для отказа заключать дистрибьюторское соглашение могут выступать только экономические или технологические причины», — заявил заместитель начальника Управления контроля здравоохранения ФАС России Максим Дегтярев.

ФАС посчитала, что в коммерческой политике «Ипсен» есть положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства. В результате фармкомпания не только исключила спорные пункты, но и заключила контракт с дистрибьютором после повторного рассмотрения заявки.

Руслан Мавлиханов

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