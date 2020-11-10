ООО «Лекарственная экосистема» продолжает активную осень

Руководители проектов компании «Лекарственная экосистема» — PharmaSpace, PharmaTrace, Sooplata 2.0 — представят новые возможности своих совершенствующихся IT-инструментов. В рамках ноябрьских отраслевых конференций они раскроют актуальные темы года, связанные с фармацевтической логистикой, маркировкой, цифровизацией, маркетингом, а также программами лояльности и поддержки покупателей-пациентов.

Во вторник 10 ноября на конференции в формате онлайн «Digital маркетинг в BigPharma», под эгидой CFO Russia, генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев расскажет о возможностях digital-инструмента прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями на российском фармрынке.

В пятницу 13 ноября руководитель отдела обеспечения качества IT-компании PharmaTrace Юлия Быстрицкая раскроет участникам VI ежегодной международной конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики» GxP требования к провайдеру IТ-услуг и разъяснит, что такое валидация в формате SaaS. Также в рамках мероприятия теме эволюции поаптечной доставки PharmaSpace – «Сантэнс» будет посвящена презентация Германа Иноземцева.

Провожая последний осенний месяц, фармсообщество соберется послушать ведущих IT-специалистов отрасли на четвертой конференции «Информационные технологии в фармацевтике» 18 ноября, которая состоится при поддержке PharmaTrace. Ярким выступлением дня обещает стать доклад директора по продукту/проекту PharmaTrace Дмитрия Баглея.

Источник: ГК «Сантэнс»

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