Минздрав пообещал ликвидировать дефицит винкристина

Сегодня, 9 ноября, 51 тыс. упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний винкристин российской компании «Верофарм» будет отгружена дистрибьюторам, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Как стало известно «ФВ», на прошлой неделе заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отчитаться о причинах отсутствия производства в России препаратов, производителям которых были оказаны меры государственной поддержки. Она также поручила экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов.

«В рамках исполнения поручения правительства сегодня будет произведена отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний «Винкристин» производства российской компании «Верофарм». Таким образом будет ликвидирован дефицит препарата на рынке», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС). По его словам, в дальнейшем производством препарата займутся два отечественных производителя, названия которых он не уточнил.

Как писал «ФВ», Росздравнадзор и Минпромторг провели совместную проверку производства компании «Верофарм», производителя винкристина. В регистрационное досье «Веро-Винкристин» (МНН винкристин), Минздрав внес изменения, сокращающие срок годности препарата с двух лет до одного года. За счет этого решена проблема нестабильности готовой лекарственной формы. Теперь компания возобновит ранее приостановленное производство.

26 октября российские благотворительные фонды и пациентские организации сообщили Президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме о том, что в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие.

Как стало известно «ФВ», вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву рассчитать общую потребность в этих 26 препаратах и по всем другим онкологическим лекарствам, ориентируясь на клинические рекомендации. Свои подсчеты ведомство должно согласовать с главными внештатными специалистами и сообщить результаты.

Елена Сидорова

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