Мишустин поручил Мантурову организовать «горячую линию» по маркировке

Премьер-министр поручил Минпромторгу создать «горячую линию» для контакта с бизнесом по своевременному обеспечению лекарствами, а также работе системы МДЛП.

Министерство промышленности и торговли создаст «горячую линию» для контакта с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в России и достаточному их объему. С таким предложением выступил министр здравоохранение Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею и поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову организовать специальную «горячую» линию для регионов, аптек и дистрибьюторов.

«Что касается вопросов обеспечения медицинской продукцией, в том числе функционирования системы маркировки. Я бы просил Минпромторг организовать специальную «горячую линию» для регионов, аптек и дистрибьюторов. Здесь важно наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые изделия и препараты были в продаже», — сказал Мишустин.

Мурашко считает, что изменения в системе маркировки позволили упростить порядок движения лекарственных препаратов и помогли ускорить их доведение до аптек. Однако существует проблема заключения контрактов между производителями, дистрибьюторами, аптечными и медицинскими организациями.

Он также сообщил, что сегодня, 9 ноября, запускается специальный сервис на портале Госуслуг. Через специальную форму медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по дефициту лекарств, средств индивидуальной защиты, недостатку коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи и т. д.

Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для решения проблемы. Все обращения также будут поступать в Минздрав для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

Как стало известно «ФВ», на прошлой неделе заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила Минпромторгу и Минздраву согласовать, какое ведомство будет следить за всеми наименованиями лекарственных препаратов и их объемом на российском рынке.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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