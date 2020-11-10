«Нижегородская областная фармация» обжалует аннулированные ФАС торги на 7,3 млрд рублей

НОФ обжалует в арбитраже решение ФАС об аннулировании закупки компании на 7,3 млрд руб. Общественники и антимонопольщики считают, что в контракте не были указаны конкретные параметры. В компании эту практику называют предквалификацией.

Госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконным и отменить решение ФАС о нарушении предприятием Федерального закона № 223 о закупке товаров отдельными видами юридических лиц. Речь идет о закупке компании с НМЦК 7,3 млрд руб. на право заключить с ней рамочные договоры на поставки лекарств для аптечной сети НОФ, объявленные 24 сентября. Стоимость, объемы поставок и наименования товаров должны были уточняться по мере исполнения контракта путем заключения допсоглашений, сообщили «ФВ» в НОФ. В компании эту практику называют предквалификацией.

На закупку пожаловался председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков и ООО «НПО «ГЭС». По их мнению, отсутствие конкретных параметров контракта противоречит действующему законодательству. Комиссия ФАС России жалобу физического лица вернула заявителю, а юридического лица — признала обоснованной (решение от 19.10.2020 № 223ФЗ-813/20). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласилась, что раз не указаны объем поставок, наименования препаратов и цены, это может ввести в заблуждение участников аукциона. Заказчику было выдано предписание о необходимости внесения изменений в закупочную документацию в срок до 06.11.2020, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС.

Юристы НОФ убеждены, что решение антимонопольной службы нарушает права и законные интересы госпредприятия в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Они требуют Арбитражный суд Москвы отменить его. Тот факт, что к моменту рассмотрения жалобы на торги уже было подано 12 заявок от потенциальных участников, говорит о том, что условия закупки были совершенно понятны. Компания «намерена идти до конца» в отстаивании своей правоты, сообщил «ФВ» генеральный директор компании Павел Ястребов.

Пока дело не назначено к рассмотрению.

«ФВ» будет следить за развитием ситуации.

Екатерина Погонцева

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