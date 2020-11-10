Директор алтайской госаптеки осуждена за взятку

Руководителю филиала госсети «Аптеки Алтая» вынесен приговор за получение взятки в размере около 35 тыс. руб. Суд счел ее виновной и назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно. Кроме того, женщина заплатит 69 тыс. руб. штрафа.

В Алтайском крае вынесен приговор руководителю МУП «Фармация» (филиал госпредприятия «Аптеки Алтая»). Женщина признана виновной в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным материалов дела, в период с 2018 по 2019 год директор аптеки получила взятку в размере около 35 тыс. руб. (1% от суммы контрактов) от директора одной из фирм, который был заинтересован в длительных отношениях с сетью. Компания стала основным поставщиком товаров для нужд аптеки. Деньги частями перечислялись на банковский счет осужденной.

Приговор — два с половиной года условно и двукратная сумма взятки — стал типичным для подобных дел. Как писал «ФВ» в 2018 году заместитель заведующей аптекой Пензенского областного клинического центра СВМП за получение взятки в размере 46 тыс. руб. получила два года лишения свободы условно.

Также идет расследование похожего дела в отношении директора филиала «Аптек Алтая» в другом районе. Он подозревается в получении взятки от фирмы-поставщика в размере 189 тыс. руб.

Ольга Коберник

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