Четыре фармкомпании вошли в TOP50 крупнейших зарубежных инвесторов

Bayer, Johnson & Johnson, Novartis и Sanofi вошли в рейтинг Forbes крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год. При этом Novartis вошла в пятерку лидеров роста.
Четыре фармкомпании вошли в рейтинг Forbes TOP50 крупнейших зарубежных инвесторов. В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2019 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании. Novartis вошла в пятерку лидеров роста –19,2% за год.
|Место в рейтинге
|Название
|Год прихода в РФ
|Выручка в 2019 г., млрд руб.
|Выручка в 2018 г., млрд руб.
|Изменения, %
|Глобальная выручка млрд руб.
|Доля российской выручки в мировой %
|39
|Bayer
|1994
|64.4
|56
|15
|3155.4
|2
|44
|Johnson & Johnson
|1991
|60.2
|56.4
|6.6
|5309.2
|1,1
|46
|Novartis
|2006
|54.7
|45.9
|19.2
|3149.1
|1.7
|48
|Sanofi
|2004
|53.6
|52.8
|1.5
|2726.9
|2
В 2019 году 191 проект в России получил иностранные инвестиции, это на 9% меньше, чем годом ранее. При этом Россия сохранила по этому показателю девятое место в двадцатке наиболее привлекательных для инвестиций стран. Фармотрасль занимает пятое место по числу сделок с участием иностранного бизнеса (19 сделок).
Елена Сидорова
pharmvestnik