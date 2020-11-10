Четыре фармкомпании вошли в TOP50 крупнейших зарубежных инвесторов

Bayer, Johnson & Johnson, Novartis и Sanofi вошли в рейтинг Forbes крупнейших иностранных компаний в России за 2019 год. При этом Novartis вошла в пятерку лидеров роста.

Четыре фармкомпании вошли в рейтинг Forbes TOP50 крупнейших зарубежных инвесторов. В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2019 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании. Novartis вошла в пятерку лидеров роста –19,2% за год.

Место в рейтинге Название Год прихода в РФ Выручка в 2019 г., млрд руб. Выручка в 2018 г., млрд руб. Изменения, % Глобальная выручка млрд руб. Доля российской выручки в мировой % 39 Bayer 1994 64.4 56 15 3155.4 2 44 Johnson & Johnson 1991 60.2 56.4 6.6 5309.2 1,1 46 Novartis 2006 54.7 45.9 19.2 3149.1 1.7 48 Sanofi 2004 53.6 52.8 1.5 2726.9 2

В 2019 году 191 проект в России получил иностранные инвестиции, это на 9% меньше, чем годом ранее. При этом Россия сохранила по этому показателю девятое место в двадцатке наиболее привлекательных для инвестиций стран. Фармотрасль занимает пятое место по числу сделок с участием иностранного бизнеса (19 сделок).

Елена Сидорова

pharmvestnik