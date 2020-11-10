АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» начал выпуск препарата на основе гопантеновой кислоты

В 2019 году в Государственный реестр лекарственных средств был внесен новый препарат на основе гопантеновой кислоты. Его выпуск осуществляет АО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Лекарственное средство представляет собой ноотроп, который назначают при ряде заболеваний центральной нервной системы.

Препарат влияет на метаболизм гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Согласно инструкции по применению, лекарственное средство обладает ноотропным и противосудорожным действием. Может повышать сопротивляемость мозга к воздействию ядов и кислородной недостаточности, усиливать анаболические процессы в нервных клетках. Сочетает умеренное седативное и легкое стимулирующее действие, может снижать моторную возбудимость и активировать мозговую деятельность.

Ноотроп способен пролонгировать эффекты сульфаниламидов и прокаина. Препарат может вызывать торможение процессов, взывающих повышенный тонус мочевого пузыря.

Лекарственное средство выпускается в форме таблеток (250 мг и 500 мг) или раствора для приема внутрь (флаконы по 50 мл и 100 мл, в комплекте с мерной ложкой). Отпускается по рецепту. Таблетки подходят взрослым и детям старше 3 лет. Раствор можно назначать детям с первых дней жизни.

Препарат показан при экстрапирамидных нарушениях, когнитивных патологиях, связанных с органическим поражением головного мозга, экстрапирамидальных гиперкинезах у пациентов, имеющих наследственные заболевания ЦНС, при эпилепсии, психоэмоциональных перегрузках, нейрогенных расстройствах мочеиспускания. Также средство может назначаться пациентам с шизофренией при наличии церебральной недостаточности и для коррекции состояний, вызванных приемом нейролептиков.

Детям данный ноотропный препарат показан при задержке развития, гиперкинетических расстройствах, неврозоподобных состояниях.

В процессе синтеза субстанции не используется растворитель метиловый спирт (метанол), что позволяет обеспечить высокое качество получаемого активного вещества — гопантеновой кислоты (субстанции). Метанол на производстве Усолье-Сибирского химфармзавода заменяется более безопасным изопропиловым спиртом. АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» осуществляет полный цикл производства данного лекарственного средства и поэтому способен обеспечить жесткий контроль качества на каждом этапе.

Источники:

1. http://usolpharm.ru/

2. https://gopantomid.ru/

3. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=a52fd94a-c102-4497-8254-72ce80725c23&t=

4. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=798e3d96-9348-44fc-8e1d-b7974c4bc773&t=

Источник: АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

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