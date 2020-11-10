«Ростех» поставит оставшиеся 2,7 тысячи законтрактованных ИВЛ в ноябре 2020 года

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в ГК «Ростех») поставит оставшиеся 2,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» по госконтрактам до конца ноября 2020 года. Ранее Минздрав Ставропольского края подал в арбитраж иск о расторжении контракта с «КРЭТ» на поставку 312 ИВЛ на общую сумму 581 млн рублей, заключенного в апреле 2020 года, по которому, согласно данным ЕИС в сфере закупок, было отгружено только 10 ИВЛ на 18,6 млн рублей. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ», входит в ГК «Ростех») поставит оставшиеся 2,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» по госконтрактам до конца ноября 2020 года. Ранее Минздрав Ставропольского края подал в арбитраж иск о расторжении контракта с «КРЭТ» на поставку 312 ИВЛ на общую сумму 581 млн рублей, заключенного в апреле 2020 года, по которому, согласно данным ЕИС в сфере закупок, было отгружено только 10 ИВЛ на 18,6 млн рублей.

По словам заместителя генерального директора АО «КРЭТ» Владимира Зверева, по состоянию на начало ноября 2020 года заказчикам отгружено 9 110 аппаратов ИВЛ «Авента-М», из которых 5 416 аппаратов – по централизованному контракту с Минпромторгом РФ и свыше 4,2 тысячи – по контрактам с регионами.

В «КРЭТ» сообщили, что были допущены «незначительные нарушения сроков» по некоторым контрактам из-за временного запрета на оборот, но с большинством регионов контракты «были выполнены в полном объеме».

Так, полностью выполнен крупный договор на поставку 803 аппаратов ИВЛ в Московскую область, в конце октября завершено исполнение контракта на поставку 20 аппаратов ИВЛ в Хабаровский край, Свердловскую, Рязанскую, Омскую области. В начале ноября 2020 года концерн должен рассчитаться с поставкой 28 аппаратов ИВЛ в Кировскую и Самарскую области.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило «КРЭТ» единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. По состоянию на апрель 2020 года благодаря контрактам с региональными минздравами объем заказов только аппаратов ИВЛ у «Ростеха» превысил 14 млрд рублей.

В мае 2020 года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем, при этом регулятор изъял пять единиц медизделий и выдал предписание об устранении нарушений при производстве медтехники.

В сентябре и октябре 2020 года производитель ИВЛ – Уральский приборостроительный завод – получил штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие в документах на аппараты, недостаточные испытания и оборот недоброкачественных медизделий.