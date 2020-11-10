Мурашко: на амбулаторном лечении находятся 75% пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 9 ноября рассказал, что в России на амбулаторном лечении находятся 75% пациентов с COVID-19. По данным на 9 ноября, в стране насчитывается более 430,1 тысячи активных случаев заболевания. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 9 ноября рассказал, что в России на амбулаторном лечении находятся 75% пациентов с COVID-19. По данным на 9 ноября, в стране насчитывается более 430,1 тысячи активных случаев заболевания.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает в мобилизационном формате. Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших», – уточнил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что в настоящее время в России для лечения профильных пациентов применяется девятая версия Временных методических рекомендаций. Среди прочего они предполагают единые правила и стандарты для амбулаторного лечения. В конце октября Минздрав РФ также внес поправки в приказ №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19». Документ уточнил принципы оказания медицинской помощи профильным пациентам на дому.

Чтобы получить помощь, пациент не должен «проживать в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы». Другое условие – возможность пациента находиться в изолированной комнате и соблюдать назначения и предписания врача на протяжении всего лечения.

Также медработники должны проинформировать пациента «о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью» и рассказать проживающим вместе с пациентом людям о рисках заболевания COVID-19. В случае массового заражения из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил наступает уголовная ответственность.

В начале ноября 2020 года Михаил Мурашко сообщал о том, что в стране развернуто 235 тысяч коек для пациентов с COVID-19. По словам министра, сейчас для организации эффективной медицинской помощи в стране имеется уже 260 тысяч коек, занятость коек – на уровне 82%. В регионах, где регистрируется дефицит коечного фонда, и 53 субъектах, где занятость коек выше 80%, власти планируют увеличить коечный фонд.

По данным на 9 ноября, в России COVID-19 обнаружили у 1,796 млн человек (+21,8 тысячи случаев заболевания за последние сутки, новый рекорд), 1,3 млн человек выздоровели (+10,7 тысячи), более 30,7 тысячи пациентов умерли (+256).