Uhlmann представляет новые машины групповой упаковки в сотрудничестве с Pester Pac Automation Спустя шесть месяцев c момента объявления о партнерстве, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG и Pester Рac Аutomation GmbH представляют новые решения для фармацевтических упаковочных линий Uhlmann. «Uhlmann powered by Рester Рac Аutomation» — это новый бренд, под которым теперь предлагаются машины для обандероливания, обёрточные машины, машины упаковки в гофрокороба, а также оборудование комбинированной упаковки, объединяющее упаковку в короб и на паллету. Обе компании совместно разработали новые модели и интегрировали их в линии Uhlmann, создав целостные решения, отвечающие современным потребностям фармацевтической упаковки. «Pester — технологический лидер, специализирующийся на разработке и производстве машин групповой упаковки, а также на решениях для автоматизации процессов. Ведущие компании фармацевтической и легкой промышленности полагаются на более чем 45-летний опыт и 8000 машин, установленных по всему миру. Эти цифры ставят Pester в число ведущих компаний отрасли. Машины семейства “Uhlmann powered by Рester Рac Аutomation” идеально дополняют наши блистерные и баночные линии. В основе этих новых разработок — фармацевтическая безопасность, компактная конструкция и надежность, отвечающая требованиям GMP. Мы работаем в тесном сотрудничестве с декабря 2019 года и рады представить первые результаты этого партнерства: четыре новых типа машин. Они могут быть полностью интегрированы в наши линии, поскольку совместимы с нашей операционной системой, нашим дизайном и нашим программным обеспечением. Это дает нашим заказчикам значительные дополнительные преимущества», — объясняет Константин Гербольд, менеджер по глобальным продуктам Uhlmann. Новые машины групповой упаковки для линий Uhlmann Фармацевтические компании теперь могут использовать новую машину для обандероливания ES 60 в качестве дополнения к линиям Uhlmann. Оборудование подходит для многослойной упаковки при высокоростном производстве. С помощью устройства позиционирования и укладчика картонные пачки можно перемещать, образуя различные конфигурации. Функция контроля отрыва контролирует как верхнюю, так и нижнюю пленку, чтобы гарантировать высокую надежность процесса, в то время как аппарат запайки позволяет автоматически менять рулон пленки, чтобы производство продолжалось без перебоев. Преимущества ES 60 — это высокий стандарт удобства использования и компактный дизайн. Как и всеми четырьмя машинами групповой упаковки, этой машиной легко управлять с помощью операционной системы SmartControl, интегрированной в упаковочную линию. Это также помогает пользователю во время смены формата, которая может быть выполнена менее чем за десять минут, поскольку задействовано всего несколько частей формата. Консольная конструкция всех машин нового модельного ряда, соответствующая требованиям GMP, обеспечивает хороший обзор, удобный доступ и легкую очистку. Интеграция расширенных функций защиты, мониторинга и раннего предупреждения обеспечивает плавный ход всего производственного процесса. Простота использования, прозрачность и быстрая смена формата также предлагаются EW 60 — машиной для полного автоматического обертывания одной или нескольких упаковок в термоклейкую пленку. Полная герметизация повышает защиту, последующее несанкционированное вмешательство в продукт выявляется немедленно. Точная подача пленки контролируется сервоприводом, а смена формата и пленки выполняется быстро, благодаря небольшому количеству сменных частей формата. Машина упаковки в гофрокороба EC 12 использует принцип боковой загрузки для эффективной упаковки пачек в короба, готовые к отгрузке. Все этапы — раскладывание заготовок короба, заполнение, закрытие с двух сторон — занимают минимум места и выполняются чрезвычайно точно. Бесступенчатая регулировка формата позволяет гибко работать с коробами различных размеров, а станция переворачивания и поворота позволяет оптимально использовать объем короба. Особенностью является широкий диапазон форматов — от небольших до больших картонных коробок и коробов — все это можно использовать. EC 12 может быть дополнительно оснащен этикетировочным устройством. Если для осуществления групповой упаковки также требуется паллетайзер, то идеальным решением станет машина ECP 12. Инновационная компактная комбинация упаковщика в гофрокороба и модуля паллетирования объединяет два этапа упаковки в одну производственную единицу — для интегрированной и автоматизированной упаковки в конце линии в короб, а также обработки, маркировки, мониторинга и паллетирования. Это обеспечивает уникальную защиту продукта. Системы идентификации, маркировки и контроля интегрированы в каждый этап процесса. Две станции для паллет обеспечивают замену паллет во время работы — остановка линии не требуется. Весь процесс обработки основан на робототехнике, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и максимальную гибкость. Кроме того, ECP 12 может быть оснащен такими опциями, как этикетировочный блок и совместимые системы подачи. «Эти новые упаковочные машины успешно расширяют наше портфолио. Это подчеркивает наше мастерство в архитектуре линии и важность инновационных упаковочных систем в области групповой упаковки. Я уверен, что это только начало очень успешного и плодотворного сотрудничества с Pester», — констатирует Константин Гербольд.