Через портал госуслуг медработники будут сообщать о дефиците лекарств

Минздрав России проводит постоянный мониторинг ситуации по оказанию медицинской помощи в регионах и в целях дополнительного сбора информации совместно с Минцифры России запустил на портале Госуслуг новый сервис для медицинских работников.

«Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава России, заполнив специальную форму на сайте Госуслуг, медики смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи и т. д.

Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

gmpnews