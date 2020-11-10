Аналитики утверждают, что продажи лекарств в аптеках по итогам года вырастут на 6%

По итогам 2020 года продажи лекарств в аптечных сетях могут вырасти примерно на 6%, до 1,36 трлн руб. год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА). Это вдвое превышает темпы роста рынка по итогам 2019 года, когда продажи фармритейла росли на 2,9%. Ускорение динамики в этом году в НРА связывают с ростом объема продаж на 5,4% год к году лекарств в упаковках, а также смещением продаж в сторону более дорогих рецептурных препаратов, передает «Коммерсант».

По прогнозам директора DSM Group Сергея Шуляка, продажи лекарств в аптеках в этом году могут увеличиться «в лучшем случае» на 8%. По итогам января—сентября оборот рынка увеличился на 10,9%, до 819,7 млрд руб., подсчитывали аналитики. Как отмечает господин Шуляк, этот показатель во многом объясняется ажиотажным спросом на лекарства весной. В марте на фоне девальвации рубля, опасения роста цен на препараты, а также распространения COVID-19 аптечные сети отмечали всплеск продаж на 50%. В четвертом квартале Сергей Шуляк резкого роста спроса не ожидает.

Директор Ассоциации независимых аптек (АСНА) Виктория Преснякова говорит, что рост продаж в деньгах можно объяснить смещением спроса в сторону более дорогих препаратов, в том числе для лечения COVID-19.

Гендиректор сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков подтверждает, что потребители стали чаще отдавать предпочтение более дорогим препаратам стоимостью свыше 500 руб. За первые девять месяцев 2020 года продажи таких лекарств увеличились на 127%, тогда как спрос на препараты стоимостью до 500 руб. за упаковку рос на 45%, указывает он. Директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что росту аптечного рынка в денежном выражении в этом году способствовало общее удорожание лекарственных средств в России. Как отмечает эксперт, сейчас это вторая категория на непродовольственном рынке с точки зрения роста цен после табачных изделий. По данным Росстата, в январе—сентябре лекарства подорожали на 6,2% год к году.

Как отмечает господин Чирков, заболеваемость COVID-19 в России растет и потребители ищут лекарства от него в аптеках. Если производители активизируются и смогут обеспечить растущий спрос на препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19, это сможет временно увеличить выручку аптек в конце года, считает он.

gmpnews