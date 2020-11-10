Результаты исследований «Арепливира» (фавипиравир) опубликованы в международном реестре

Международный реестр клинических исследований Национального института здоровья США опубликовал результаты исследований лекарства от COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир). Как сообщают в компании «ПРОМОМЕД», фактически это означает признание международными рецензентами клинической значимости результатов ранее проведенных исследований российского препарата, его безопасности и эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее ГК «ПРОМОМЕД» опубликовала на ресурсе www.clinicaltrials.gov протокол и все материалы клинических исследований «Арепливира» (FAV052020). После изучения, проверки и рецензирования данных международные медицинские эксперты подтвердили, что исследование проведено в соответствии с принятыми мировыми этическими нормами, а результаты являются достоверными.

Таким образом «ПРОМОМЕД» стала первой российской компанией-разработчиком и производителем препаратов против коронавируса SARS-CoV-2, опубликовавшей полные результаты клинических исследований в авторитетном международном реестре.

«Сегодня время доказательной медицины. Это становится особенно важным в настоящей, совсем непростой ситуации. Публикация результатов исследований в открытом доступе очень важна для обмена опытом на международном уровне. Проведенное исследование фавипиравира отвечает всем требованиям клинических протоколов, а полученные результаты могут быть незамедлительно применены в ежедневной врачебной практике», — заявил главный исследователь «Арепливира», академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Международный реестр ClinicalTrials.gov находится в ведении Национальной медицинской библиотеки США (NLM) при Национальном институте здравоохранения и является крупнейшей базой данных клинических испытаний, в которой зарегистрировано более 329 000 исследований из 209 стран.

gmpnews