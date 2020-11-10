Аспирин будет изучен в качестве возможного средства лечения пациентов с COVID-19

Согласно информации, опубликованной на интернет-портале, посвященному исследованию RECOVERY, 6 ноября было принято решение об оценке аспирина в крупнейшем в мире клиническом испытании по оценке терапевтических методов лечения госпитализированных пациентов с COVID-19.

Исследование RECOVERY проводится в 176 медицинских учреждениях по всей Великобритании. На сегодняшний день в испытании уже приняли участие более 16 000 пациентов.

По информации, у пациентов с COVID-19 повышен риск образования тромбов в сосудах, а поскольку аспирин является антитромбоцитарным средством, то он может снизить этот риск.

Профессор Питер Хорби (Peter Horby), главный исследователь испытания RECOVERY, сказал: «Мы сочли особенно важным добавление аспирина в это испытание, так как есть четкое обоснование того, что он может быть полезен, и он безопасен, недорог и широко доступен. Мы ищем лекарства от COVID-19, которые могут быть немедленно использованы любым человеком, в любой точке мира. Мы не знаем, является ли аспирин таким лекарством, но выясним это».

Предполагается, что, по крайней мере, 2000 пациентов будут получать аспирин по 150 мг в день, плюс стандартное лечение, и результаты будут сравниваться с не менее чем 2000 пациентов, которые получают только стандартную терапию. Пациенты не будут получать аспирин, если у них имеется гиперчувствительность к аспирину, а также если у них недавно было сильное кровотечение или если они уже принимали аспирин или другие антиагреганты. Оцениваться будет, в первую очередь, смертность через 28 дней. Другие результаты будут включать влияние препарата на продолжительность пребывания пациентов в стационаре и необходимость вентиляции легких.

Получение первых результатов ожидается через несколько месяцев.

Один из руководителей исследования RECOVERY профессор Мартин Лэндрей (Martin Landray) сказал: «Аспирин широко используется для предотвращения образования тромбов при многих других заболеваниях, включая инфаркт, инсульт и преэклампсия у беременных женщин. Но включение пациентов в рандомизированное исследование, такое как RECOVERY, является единственным способом оценить, есть ли явные преимущества для пациентов с COVID-19 и перевешивают ли эти преимущества какие-либо потенциальные побочные эффекты, включая риск кровотечения».

В рамках исследования RECOVERY в настоящий момент оцениваются:

азитромицин (антибиотик);

тоцилизумаб (инъекционное противовоспалительное средство);

реконвалесцентная плазма (плазма доноров, которая содержит антитела против SARS-CoV-2);

REGN-COV2 (экспериментальный препарат — коктейль из антител, разработанный компанией Regeneron).

gmpnews