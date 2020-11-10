Компания «Пульс» развивает благотворительную деятельность в условиях пандемии

Многие годы «ФК Пульс» оказывает поддержку подопечным фонда «Подари жизнь». Сейчас, в условиях коронавирусной инфекции, такая помощь особенно важна, ведь онкогематологические болезни никуда не делись, не ушли на карантин, больные дети все так же нуждаются в дорогостоящем лечении, а их родственники — в поддержке.

«С начала 2020 года компания «Пульс» перечислила в фонд «Подари жизнь» более 15 миллионов рублей, — сообщает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. — В первую очередь средства пошли на покупку дорогостоящих препаратов для оказания срочной помощи детям с онкологией, в том числе на лекарство «Винкристин», зарубежный производитель которого планировал уйти с рынка, поэтому мы были вынуждены создать лекарственный запас этого препарата. Благодаря этому фонд сумел выполнить хотя бы часть поступивших заявок о помощи из московских и региональных клиник в то время, когда государственные поставки стали невозможны. Еще один важный проект, который поддерживает компания «Пульс», — «Диагностика и анализы». Это закупка лабораторных реагентов и расходных материалов, инструментальная диагностика и сами анализы, в том числе сложные иммунологические и генетические исследования, нужные для правильной постановки диагноза и назначения терапии».

«Лучшее, что могут сделать представители фармбизнеса, — оперативно оказать помощь и поддержку тем, кто в этом наиболее нуждается, — подчеркивают в «ФК Пульс». — Детский рак не будет ждать. Наша компания в условиях пандемии не собирается сворачивать благотворительную деятельность. Мы предполагаем и далее оказывать всестороннюю помощь фонду «Подари жизнь». Призываем всех представителей фармсообщества присоединяться, вместе мы сможем помочь больше».

Благотворительный фонд «Подари жизнь» вошел в список НКО, которые освобождаются от налогов и страховых взносов в 2020 году. Юридические лица, оказывающие благотворительную помощь НКО и благотворительным организациям из списка, могут получить налоговые льготы (в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). Связаться с представителями фонда можно по контактам, указанным на его сайте.

Источник: «ФК Пульс»

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