Импорт фармсубстанций за три квартала вырос на 22%

За три квартала 2020 года в Россию ввезено 10,9 тыс. тонн фармсубстанций на сумму 120,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сырья в натуральном выражении вырос на 14%, в денежном – на 22%.

Импорт сырья в натуральном выражении в январе–сентябре 2020 года к аналогичному периоду 2019 года вырос на 14%, в денежном – на 22%, составив 120,2 млрд руб. Больший рост поставок фармсубстанций в рублях связан с ростом цен на них. Об этом на пресс-конференции, посвященной конкурсу «Платиновая унция-2020», рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Общий объем импорта составил 10,9 тыс. тонн фармсубстанций.

Средняя стоимость тонны субстанции в январе–сентябре 2020 года была 10 950 руб., что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самый крупный поставщик субстанций в Россию – Китай. Его доля в поставках в денежном выражении в январе–сентябре текущего года была 21,2%, в натуральном выражении – 53,5%. К основным поставщикам также относятся Германия и Словения, у каждой из них доля в рублях около 10%. По поставкам в натуральном выражении в тройку лидеров входит Индия (доля 24,6%) и Франция (8,3%).

Зависимость российского рынка от китайских субстанций растет. Если в 2019 году импортировалось 300 МНН лекарств, то в этом году к ним добавились еще 13 МНН. При этом только из Китая в текущем году поставлялось 106 МНН, в прошлом году их было 98.

Елена Калиновская

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