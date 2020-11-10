Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса

Владимир Путин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время. По его словам, Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин.

В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, в ближайшее время ожидается регистрация третьей. Об этом сказал Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «В России есть уже две зарегистрированные вакцины <…>. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС). Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Путин подчеркнул, что исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцин. Он согласился с тем, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества.

«Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества», — сказал Путин, комментируя выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Президент заверил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от COVID-19, они нужны людям во всем мире.

«Предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня без всякого преувеличения такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС», — сказал он.

По словам президента, вопрос только в том, чтобы развернуть массовое производство вакцин. Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор».

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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