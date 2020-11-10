В Москве открыт завод по производству медизделий для тестирования на COVID-19

Завод ООО «ГЕМ» по производству единой линейки вирусных и микробиологических транспортных систем открылся на территории «Мосмедпарка». Проект реализован при поддержке Минпромторга с использованием инвестиций Фонда развития промышленности.

«Русатом Хэлскеа» и компания «ГЕМ» подписали договор о стерилизации продукции нового завода по производству микробиологических транспортных систем. Они используются для тестирования на заражение коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга, поступившем в «ФВ».

Производственная мощность составляет 1,5 млн транспортных систем в месяц. Их стерилизацией займется предприятие Росатома «Стерион» – оператор специализированного центра санитарной обработки, входящий в контур управления АО «Русатом Хэлскеа». Общий объем инвестиций, в том числе с участием Фонда развития промышленности, – около 100 млн руб.

Продажи транспортных систем с вирусной средой, предназначенной в том числе для SARS-CoV-2, начались в день официального открытия завода. Регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре на шесть модификаций транспортных систем с вирусной средой получено 13 октября.

Транспортная система представляет собой пробирку с транспортной средой для вирусов и два зонд-тампона: назальный и универсальный. Они необходимы для отбора проб, чтобы диагностировать коронавирусную инфекцию.

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