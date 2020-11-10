Чиновник Минпромторга назвал ошибкой Минздрава архитектуру системы маркировки препаратов

В Минпромторге назвали причину сбоев в работе СМДЛП. Как считает чиновник министерства, ошибку допустил Минздрав, выступавший заказчиком системы.

Проблема системы маркировки движения лекарственных препаратов (СМДЛП) заключается в ошибочной архитектуре, заложенной заказчиком — Министерством здравоохранения, считает заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Сергей Лобанов. По его словам, Минпромторгу теперь в спешном порядке приходится исправлять эти недочеты.

«Если я правильно понимаю, то родовым проблемным пятном в системе маркировки лекарств является фундаментально заложенная ошибочная архитектура на том этапе, когда заказчиком выступал регулятор — Министерство здравоохранения», – поделился своим взглядом Сергей Лобанов в ходе экспертной сессии «Pharma Online: новые игроки как возможность повышения доступности лекарств для населения России». Она прошла 10 ноября в рамках Недели ритейла, передает корреспондент «ФВ».

«Вследствие этого система маркировки лекарств такая, какая есть, и, действительно, сейчас ее пытаются спешным образом сделать работоспособной, чтобы этот «косяк», так сказать, исправить», — добавил сотрудник Минпромторга.

В конце октября, анонсируя введение уведомительного режима работы системы, министр промышленности и торговли Денис Мантуров называл и другой источник проблемы.

«С момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства. — Однако до сих пор остаются проблемы, связанные в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами».

При этом готовность фармпроизводителей он оценил как «крайне высокую».

Екатерина Погонцева

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