Правительство направило более 898 млн рублей на цифровизацию госуслуг в сфере здравоохранения

Из резервного фонда правительства будет направлено 898,5 млн руб. на развитие ЕГИСЗ. Это поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

Правительство направило из своего резервного фонда 898,5 млн руб. на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Соответствующее распоряжение № 2897-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства предназначены для закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для развития подсистем единой ЕГИСЗ и увеличения более чем на 50% мощности федерального центра обработки данных (основной площадки единой системы).

ЕГИСЗ – часть масштабного проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Он позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения на принципиально новый уровень. В частности предполагается, что к 2024 году по всей России заработают система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.

Медицинские работники получат доступ к актуальным клиническим рекомендациям, справочникам лекарственных препаратов, передовым знаниям отечественной и мировой доказательной медицины.

Елена Сидорова

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