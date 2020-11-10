Компания Medicago поставит 76 миллионов доз кандидатной вакцины против COVID-19

Биофармацевтическая компания Medicago, чей головной офис находится в канадском городе Квебек, объявила о достижении договоренностей с Министерством государственных услуг и закупок правительства Канады о поставке 76 миллионов доз своей кандидатной вакцины от COVID-19 в случае ее одобрения Министерством здравоохранения Канады. Вакцина создана на основе растительных биотехнологий.

Министерство по инновациям, науке и экономическому развитию предоставит Medicago 173 миллиона канадских долларов (около 131 млн. долл. США), чтобы поддержать текущую разработку вакцины и клинические исследования, а также строительство производственной площадки компании в Квебеке.

PMI инвестирует в инновационные исследования Medicago в сфере растительных биотехнологий и разработки вакцин согласно ранее объявленному курсу на собственную трансформацию, науку и инновации. Доля PMI в акционерном капитале компании составляет около одной трети, а мажоритарным акционером выступает японская Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Обе компании сообщили о предоставлении дополнительного финансирования, чтобы поддержать усилия Medicago по разработке кандидатной вакцины против COVID-19.

«Мы приветствуем сотрудничество между двумя министерствами правительства Канады и компанией Medicago, направленное на ускорение работы по разработке вакцины против COVID-19, — заявил главный исполнительный директор FMI Андре Калантзопулос. — Когда правительства и компании объединяют свои усилия для достижения общих целей во имя общего блага, можно добиться более высоких результатов. Мы рады, что можем поддержать работу Medicago по разработке, тестированию, производству и поставкам кандидатной вакцины, и надеемся, что они добьются успеха».

В Medicago начали первую фазу тестирования с участием добровольцев 14 июля. Ожидается, что вторая фаза тестирования начнется в начале ноября 2020 года. Если вторая фаза будет успешной, третья фаза испытаний начнется в декабре 2020 года.

Источник: PMI Science

pharmvestnik