Аналитики зафиксировали снижение ажиотажного спроса на лекарства

По предварительным данным, в октябре 2020 года аптечные продажи выросли на 8% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и снизились на 6% в упаковках. В начале октября рынок рос, последние две недели рост остановился.

Активизация продаж в аптеках началась в августе и продолжилась до начала ноября. Об этом на пресс-конференции, посвященной конкурсу «Платиновая унция-2020», рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Рост аптечных продаж текущей осенью во многом связан с созданием запасов лекарств населением, считает генеральный директор AlpphaRM Анна Ермолаева. «Аналогичный всплеск мы видели в марте, когда из-за роста курсов валют и объявления режима изоляции пациенты с хроническими заболеваниями старались закупить лекарства впрок», – напомнила она. В сентябре люди вновь стали делать запасы, опасаясь исчезновения препаратов из-за маркировки.

В начале и середине октября на фоне роста количества заболевших COVID-19 резко выросли продажи противовирусных лекарств, антибиотиков. В конце августа продавалось около 360 тыс. упаковок в неделю «Арбидола», в середине октября – 718 тыс., в августе еженедельно продавалось примерно 400–450 тыс. упаковок «Азитромицина», в октябре – более тысячи упаковок. В конце сентября продажи многих позиций упали, в том числе из-за отсутствия препаратов в аптеках, пояснил Шуляк. По его словам, аптечные продажи выросли в октябре на 8% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и снизились на 6% в упаковках.

Несмотря на активные осенние продажи, аналитики DSM Group ожидают, что в упаковках аптечный рынок снизится на 3% по итогам 2020 года, а в рублях вырастет на 8%. AlpphaRM прогнозирует нулевой рост.

Елена Калиновская

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