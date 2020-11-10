Минздрав отчитался о закупках регионами лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19

Деньги на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с коронавирусом поступили во все регионы России, там активно закупают препараты, сообщили в Минздраве. В Госдуме уточнили, что средства поступили только в два субъекта.

Средства федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 поступили во все регионы России, соглашения с ними были заключены ко 2 ноября. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, регионы «активно проводят закупочные процедуры».

«Средства федерального бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией доведены до всех субъектов Российской Федерации», – сказал Кузнецов.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи парламентариев с представителями правительства сообщил РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, что выделенные средства на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 пока поступили только в Саратовскую и Московскую области.

Правительство России разработало предложения по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и могут лечиться амбулаторно, сказал президент Владимир Путин на совещании 28 октября. В соответствии с распоряжением правительства в регионы направлено 5,4 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами.

Елена Сидорова

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