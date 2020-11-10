Росстат зафиксировал минимальный рост цен на лекарства в октябре

Рост цен на лекарства в октябре составил 0,97% (по сравнению с сентябрем), а за год – 9,29% (к октябрю 2019 года), сообщает Росстат. В целом инфляция в России в октябре составила 0,4%.

Индекс потребительских цен на медикаменты составил в октябре 100,97%, а по отношению к октябрю 2019 года – 109,29%. Больше всего из непродовольственных товаров подорожали медицинские ртутные термометры – на 6,9%, следует из данных Росстата. Увеличение цен на 7,4% и более зафиксировано в 23 субъектах России, самое значительное в Нижегородской области – в 1,6 раза, Республике Калмыкия – в 1,5 раза, Курганской и Орловской областях, Кабардино-Балкарской Республике – в 1,4 раза.

В группе медицинских товаров и медикаментов подорожали:

«Линекс» – на 3%;

«Бромгексин» – на 2,9%;

медицинские электронные термометры – на 2,7%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,4%;

метамизол натрия (анальгин отечественный), «Валидол» – на 2,2%;

«Настойка пустырника» – на 1,9%;

«Корвалол» – на 1,8%;

«Троксерутин» – на 1,7%;

комбинированные анальгетики, флуоцинолона ацетонид – на 1,4%;

йод, бинты – на 1,2%;

«Индапамид», поливитамины без минералов отечественные – на 1%.

Одновременно снизились цены на сеннозиды А и В – на 0,4%, дротаверин и «Офтан катахром» – на 0,3%, «Гипотиазид» – на 0,2%.

В целом индекс потребительских цен в октябре составил 100,4%, с начала года – 103,3%.

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