Росстат зафиксировал минимальный рост цен на лекарства в октябре

Рост цен на лекарства в октябре составил 0,97% (по сравнению с сентябрем), а за год – 9,29% (к октябрю 2019 года), сообщает Росстат. В целом инфляция в России в октябре составила 0,4%.
Индекс потребительских цен на медикаменты составил в октябре 100,97%, а по отношению к октябрю 2019 года – 109,29%. Больше всего из непродовольственных товаров подорожали медицинские ртутные термометры – на 6,9%, следует из данных Росстата. Увеличение цен на 7,4% и более зафиксировано в 23 субъектах России, самое значительное в Нижегородской области – в 1,6 раза, Республике Калмыкия – в 1,5 раза, Курганской и Орловской областях, Кабардино-Балкарской Республике – в 1,4 раза.
В группе медицинских товаров и медикаментов подорожали:
- «Линекс» – на 3%;
- «Бромгексин» – на 2,9%;
- медицинские электронные термометры – на 2,7%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,4%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), «Валидол» – на 2,2%;
- «Настойка пустырника» – на 1,9%;
- «Корвалол» – на 1,8%;
- «Троксерутин» – на 1,7%;
- комбинированные анальгетики, флуоцинолона ацетонид – на 1,4%;
- йод, бинты – на 1,2%;
- «Индапамид», поливитамины без минералов отечественные – на 1%.
Одновременно снизились цены на сеннозиды А и В – на 0,4%, дротаверин и «Офтан катахром» – на 0,3%, «Гипотиазид» – на 0,2%.
В целом индекс потребительских цен в октябре составил 100,4%, с начала года – 103,3%.