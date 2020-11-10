Импорт фармпродукции в Россию сократился в октябре более чем на 57%

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное снижение импорта фармпродукции: в октябре падение составило 57,6%. Тот же показатель по итогам девяти месяцев составлял 27,9%. В конце октября компания «Гедеон Рихтер Рус» информировала контрагентов о приостановке отгрузок лекарств в Россию из-за проблем, связанных с функционированием системы маркировки.

Импорт товаров химической промышленности в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года сократился за счет снижения поставок фармацевтической продукции на 57,6%. Всего было ввезено лекарств на общую сумму 0,8 млрд долл. против 1,9 млрд годом ранее. Таковы данные статистики ФТС, опубликованные накануне на сайте ведомства.

ФТС не комментирует причины падения объемов импорта фармацевтической продукции. Ранее производители неоднократно информировали о невозможности ввезти продукцию в Россию из-за сбоев в системе маркировки. Компания «Гедеон Рихтер Рус» даже приостанавливала ввоз препаратов из-за того, что начиная с 30 сентября не могла ввести свою продукцию в гражданский оборот. Поставщик был вынужден развернуть три машины с фармпродукцией с границы России в связи с отсутствием 613 сообщений в системе МДЛП по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

При этом ЦРПТ неоднократно отрицал наличие этих проблем и завлял о тесном взаимодействии с ФТС и повышении скорости обработки данных.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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