Sun Pharma поддержала инициативу солидарной программы обучения

Sun Pharma присоединилась к проекту ФБУ «ГИЛС и НП» и компании «Фармстратегия» по осуществлению совместной программы содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в фармацевтической отрасли РФ.

Sun Pharma выступила спонсором экспертно-консультационного вебинара на тему «Переход на евразийские правила GMP. Риск-ориентированный подход при квалификации элементов холодовой цепи и валидации транспортировки: нормативная база и регуляторные ожидания», который состоялся 23 октября.

Благодаря участию в солидарной программе обучения сотрудники ПАО «Биосинтез» и Sun Pharma уже смогли присоединиться к двум онлайн-семинарам. До конца 2020 года организаторами анонсировано еще 6 тематических семинаров, участие в которых, согласно правилам программы, будет доступным для специалистов компании.

Участие в программе способствует повышению компетенций персонала компании в освоении актуальных практик GMP, предоставляет возможность оперативного обмена информацией между участниками фармацевтического рынка и экспертами, эффективной координации работы по внедрению практик GMP на российских предприятиях.

Напомним, ФБУ «ГИЛС и НП» и компания «Фармстратегия» в 2017 году заключили соглашение о реализации «Совместной программы содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в российской фармацевтической отрасли». Проект призван способствовать решению задачи обеспечения и развития кадрового потенциала российских фармацевтических предприятий.

На основе результатов инспекционных проверок, проводимых сотрудниками ФБУ «ГИЛС и НП» в России и за рубежом, была организована специальная работа по анализу, оформлению и эффективной трансляции международного опыта GMP.

Стратегическая цель совместной программы – содействие повышению конкурентоспособности российской фармацевтической отрасли и наращиванию ее экспортного потенциала.

Источник: Sun Pharma

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