Условие хранения вакцины Pfizer при -70 °C скажется на поставках препарата Экспериментальная вакцина против коронавируса от Pfizer должна храниться при температуре не выше -70° C. По заявлению компании, эффективность препарата превышает 90%, но сложности с хранением могут помешать его быстрой доставке по всему миру. Необходимость хранить вакцину от Pfizer при температуре не менее -70° C может вызвать сложности с ее распространением, пишет новостное издание STAT. По словам издания, конкурирующая вакцина от компании Moderna может храниться при намного меньших температурах, не выше -20° C. В понедельник, 9 ноября, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech заявили, что эффективность их вакцины против COVID-19 превышает 90%. Компании сообщили, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 добровольцев из 43,5 тыс. проходивших тесты. На фоне этих новостей акции Pfizer выросли на 15%, а ценные бумаги BioNtech – на 24%, сообщает Bloomberg. Компания планирует использовать для распространения вакцины коробки размером с чемодан, пишет CNBC. Они будут отгружаться в нескольких распределительных центрах в американском городе Каламазу (штат Мичиган) и бельгийском городе Пуурс. Pfizer планирует загружать около двух десятков грузовиков в день, что позволит ежедневно транспортировать 7,6 млн доз вакцины в ближайшие аэропорты. На прошлой неделе сопредседатель американской программы Operation Warp Speed (OWS) по разработке вакцин от COVID-19 Монсеф Слауи заявил, что Правительство США и Pfizer обсуждали требования к хранению препарата. «В их случае сыграл роль компромисс между скоростью, с которой вакцина станет доступна, и выбором правильной лекарственной формы, которая была бы стабильной», – отметил Слауи. «Обе [компании Pfizer и Moderna] работают над улучшением стабильности и требований холодовой цепи, по крайней мере, до 2–8 градусов тепла [по Цельсию]… и я уверен, что они найдут решения», – добавил он. Хотя разработка вакцины от Pfizer не курируется OWS, США предварительно закупили 100 млн доз лекарства, рассматривая также покупку еще 500 млн доз.

Фото: pfizer.com Николай Соколов

pharmvestnik