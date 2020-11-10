Власти Москвы ищут фармпроизводителя для заключения офсетного контракта

Столичные власти объявили конкурс на заключение офсетного контракта. Победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 препаратов. Объем частных инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.

Правительство Москвы объявило конкурс на поставку лекарственных препаратов. С победителем будет заключен офсетный контракт на 10 лет, по которому инвестор создаст фармацевтическое производство в столице. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По условиям контракта победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 препаратов, в том числе из Перечня ЖНВЛП.

«Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 млрд руб.

В начале октября о предстоящем конкурсе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 2017 года власти столицы заключили четыре офсетных контракта, в том числе по созданию двух фармацевтических производств («Биокад» и «Р-Опра») и предприятия по выпуску медицинских изделий («Гемамед»).

Совокупный объем частных инвестиций в эти проекты составляет 11,9 млрд руб. Общий объем закупок – 71,6 млрд руб. Город будет приобретать продукцию в среднем с 20%-ной скидкой по сравнению с рыночными аналогами.

Первая очередь построенного в соответствии с офсетным контрактом предприятия «Биокад» была введена в эксплуатацию в 2020 году.

Елена Сидорова

pharmvestnik