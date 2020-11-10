Ozon увеличил количество офлайн-аптек и прекратил продажу лекарств в интернете

Ozon прекратил на сайте продажу лекарств. Ранее «ФВ» обнаружил, что у маркетплейса нет 10 стационарных аптечных точек, необходимых для онлайн-торговли лекарствами. 20 октября компания «добрала» необходимое количество точек, но категория лекарств так и не вернулась на сайт.

Маркетплейс Ozon (ООО «Интернет Решения») снял лекарства с продажи на сайте. Категория «Лекарственные средства» переименована в «Парафармацевтика», выяснил «ФВ».

Ранее на сайте можно было приобрести безрецептурные и забронировать рецептурные лекарства. В сентябре в разделе «сердечно-сосудистые» можно было купить препараты «Троксерутин» (капсулы), «Флебофа» и «Фазостабил» (таблетки). А в категории «диабет» находился рецептурный препарат «Орлистат-Акрихин» (капсулы). Доставка на дом была предложена только для безрецептурных препаратов, для рецептурных лекарств была доступна услуга бронирования.

Сейчас в этих разделах можно купить лишь травяной сбор, кремы и иглы для шприц-ручек.

В октябре «ФВ» обнаружил, что у Ozon нет 10 точек осуществления фармдеятельности. Маркетплейса также нет в реестре выданных разрешений на дистанционную торговлю Росздравнадзора. 13 октября был направлен первый запрос в Ozon и Росздравнадзор, после чего редакция периодически повторяла вопрос о том, как компании удается продавать лекарства при несоблюдении требований ведомства. Ответ «ФВ» так и не предоставили.

19 октября Росздравнадзор начал расследование Ozon по факту онлайн торговли лекарствами без специального разрешения, о чем ведомство сообщило на своем сайте. Поводом для проверки стало сообщение в Росздравнадзор от гражданина, обнаружившего лекарственный препарат «Милдронат» в заказе родственника. «ФВ» направил запрос в Росздравнадзор об итогах расследования.

Согласно данным СПАРК и единому реестру лицензий, 20 октября компания «Интернет Решения» получила лицензию на несколько аптек. Сейчас их количество достигает 11 точек, 5 из которых находятся в Москве. Одна из точек, находящаяся в Краснодаре, зарегистрирована 3 ноября. При этом в реестре выданных разрешений Ozon отсутствует до сих пор.

«ФВ» направил запрос в Ozon с целью прояснить, почему с сайта убрали лекарства.

Руслан Мавлиханов

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