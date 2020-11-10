Покупка через интернет «таблеток для похудения» может обернуться уголовным делом

Девять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ возбудили сотрудники Московской областной таможни с начала года. Фигуранты дел заказывали препараты, содержащие запрещенные вещества, в зарубежных интернет-магазинах с дальнейшей пересылкой международным почтовым или экспресс-курьерским отправлением.

По трем уголовным делам, возбужденным по фактам контрабанды сильнодействующих веществ по статье 226.1 УК РФ, судебные решения вступили в силу. Трое жителей Подмосковья получили реальные и условные сроки.

Так, в феврале 2020 года 40-летняя жительница Солнечногорска заказала в интернет-магазине Казахстана партию биологически активных добавок для похудения. Женщина знала, что в составе препаратов есть сильнодействующее вещество сибутрамин, которое запрещено к ввозу в Россию, однако оформила заказ. При получении посылки женщину задержали, экспертиза показала, что в таблетках содержится почти 400 г запрещенного вещества. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

54-летняя жительница Химок в феврале текущего года получила посылку из Казахстана в пункте выдачи экспресс-заказов. Внутри находилась партия биологически-активных добавок для похудения, в которой по заключению эксперта содержалось более 500 г сибутрамина. Было установлено, что женщина заказала препараты в интернет-магазине для дальнейшей продажи. При этом она знала, что добавки содержат сильнодействующее вещество, которое может быть опасно для жизни и здоровья принимающих его людей, однако скрывала эту информацию от будущих покупателей. За контрабанду и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно.

В январе текущего года 32-летний ранее судимый житель города Ступино заказал в белорусском интернет-магазине анаболические стероиды для повышения спортивных показателей. При получении посылки в отделении почты мужчина был задержан. Экспертиза показала наличие в препаратах нескольких видов веществ, запрещенных к обороту в России. Мужчине было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Московская областная таможня напоминает, что биологически активные добавки и препараты, приобретенные за рубежом и не сертифицированные в России, могут содержать вещества, опасные для вашего здоровья и запрещенные к обороту в России. За незаконное перемещение сильнодействующих веществ, список которых утвержден Постановлением Правительства от 29.12.2007 №964, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 7-ми лет со штрафом в размере до 1-го миллиона рублей.

Сибутрамин – сильнодействующее вещество, оказывающее влияние на центральную нервную систему. Находится в Списке сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

За 10 месяцев 2020 года сотрудники Московской областной таможни изъяли из незаконного оборота 2 486 г сибутрамина.

gmpnews