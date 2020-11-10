Российские ученые запатентовали уникальное ранозаживляющее средство

Ученые наукограда Пущино совместно с коллегами из Москвы запатентовали уникальное ранозаживляющее средство на основе диоксида церия – Панацерий. Это средство обладает одновременно противовоспалительным, ранозаживляющим, регенерирующим, бактерицидным, местным обезболивающим, смягчающим и защитным действием. Как сообщается, по эффективности, полифункциональности и широте спектра действия препарат Panacerium® аналогов в стране и за рубежом не имеет.

Новое средство – это 10 лет разработок, более 100 научных статей и 10 патентов на схемы синтеза и применения церия. Сама идея использовать оксид церия в качестве ранозаживляющего средства была настолько нестандартна и неожиданна, что ученому из Пущино Антону Попову пришлось трижды повторять эксперименты, когда он защищал кандидатскую работу на эту тему. Сегодня, спустя годы работы, эффективность препарата получила официальное подтверждение и Панацерий получает свой товарный знак.

«Пущино – это уникальный город, где созданы лучшие условия для развития технологий, находящихся на стыке химии, биологии и физики. Не случайно этот подмосковный наукоград является одним из главных центров биохимических наук в России. Ученые, работающие в Пущино, неоднократно становились получателями грантов за научные исследования и разработки. Антон Попов, например, получал премию Губернатора Московской области за свою работу, кроме того, он является участником программы «Социальная ипотека». За счет таких мер стимулирования наиболее талантливых ученых в Подмосковье создаются максимально комфортные условия для продуктивной научно-исследовательской деятельности», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

gmpnews