«Нацимбио» до конца ноября поставит 7,5 млн доз четырехвалентной вакцины от гриппа

Холдинговая компания Госкорпорации Ростех, «Нацимбио», приступила к централизованным поставкам четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» в российские регионы в рамках обеспечения потребности Национального календаря профилактических прививок. До конца ноября вакцина в объеме 7,5 млн доз будет доставлена в субъекты РФ, согласно условиям госконтрактов, заключенных компанией с Минздравом России.

«Ультрикс Квадри» обеспечивает активную иммунизацию к четырем штаммам вируса гриппа – двум подтипам вируса типа A и двум подтипам вируса B. Препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма в каждой дозе – всего 60 мкг, именно такой состав рекомендуется ВОЗ для включения в инактивированные вакцины для профилактики гриппа.

«В соответствии с государственной программой по поэтапному переходу на профилактику гриппа квадривалентными вакцинами в 2019 году мы начали производить по полному циклу современную четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри». В текущем году объём поставки этой вакцины для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок увеличен на 40% по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Кроме поставок четырёхвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» «Нацимбио» также осуществляет поставки трехвалентных вакцин для профилактики гриппа для детей и взрослых с августа. На сегодняшний день компания передала для иммунизации населения более 60 млн доз отечественных вакцин.

Вакцина «Ультрикс Квадри» с 2019 года производится по технологии полного цикла с соблюдением стандартов GMP на заводе «ФОРТ» в Рязанской области (входит в «Нацимбио» и инвестиционную компанию Marathon Group). В этом году на российский и зарубежные рынки будет выпущено не менее 10 млн доз вакцины.

Препарат безопасен, значительно снижает риск заболеваемости гриппом и способствует формированию стойкого иммунитета. Вакцина проходит посерийный контроль качества в независимых лабораториях, а её доставка осуществляется по системе «холодовой цепи» с применением средств непрерывного мониторинга температурного режима. Разработка вакцины началась в 2017 году, тогда же ВОЗ рекомендовала квадривалентные вакцины к применению во всем мире как приоритетные.

gmpnews