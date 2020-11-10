На закупку лабораторного оборудования Правительством выделено более 800 млн рублей

Более 800 млн рублей будет направлено медицинским учреждениям на закупку лабораторного оборудования для улучшения их материально-технической базы. Распоряжение от 7 ноября 2020 года №2892-р подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на портале static.government.ru.

С помощью федерального финансирования будет закуплено более 1,9 тыс. единиц оборудования для оснащения 104 медицинских учреждений, подведомственных Роспотребнадзору.

Средства будут направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Современное оборудование позволит в сжатые сроки проводить диагностику не только коронавируса, но и других инфекционных болезней, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и своевременно реагировать на угрозы.

РОСПОТРЕБНАДЗОРУ ОСУЩЕСТВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКАЗАННЫХ <…> БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДОКЛАДА В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 1 АПРЕЛЯ 2021 Г., — ГОВОРИТСЯ В ДОКУМЕНТЕ.

gmpnews