В Россию стартовали поставки 66 новых препаратов для проведения клинических испытаний

Согласно представленному анализу компанией RNC Pharma®, суммарный объём поставок в Россию препаратов, предназначенных для проведения клинических исследований (КИ), по итогам 1-3 кв. 2020 г. достиг 18,3 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Показатели рублёвой динамики относительно аналогичного периода 2019 г. составили без малого 40%. Натуральная динамика скромнее, показатель прироста в упаковках зафиксирован на уровне 17%. Всего с начала текущего года в нашу страну было ввезено 672 тыс. упак. препаратов для проведения КИ.

Интересно, что поквартальная, а тем более и помесячная динамика поставок, была довольно разнородной, так максимальный рублёвый прирост импортёры показали в первом квартале 2020 г. (+52% в рублях), минимальная динамика была отмечена в 3-м квартале (29%). Причём результаты третьего квартала в основном определялись относительно скромными результатами работы импортёров по итогам июля 2020 г., здесь относительно аналогичного месяца 2019 г. показатель прироста составил всего 2% — это абсолютный минимум с начала текущего года.

Общее количество торговых марок, которые поставлялись для проведения КИ, за год тоже заметно выросло, в анализируемом периоде была ввезена 621 позиция, это на 72 наименования больше, чем годом ранее. Из общего количества торговых марок, которые поставлялись в 1-3 кв. 2020 г. в виде плацебо ввозились 222 наименования. Интересно, что денежная доля плацебо в общем объёме импорта препаратов для КИ второй год подряд демонстрирует абсолютный минимум, в анализируемом периоде на них приходилось 15,2%. Причём, если денежная доля препаратов-плацебо относительно стабильна, но натуральная за минувший год сократилась с 38,6% до 34,7%.

Из 621 наименования ЛП для проведения КИ, которые ввозились в нашу страну за январь-сентябрь 2020 г., поставки 66 позиций стартовали впервые, начиная с 3-го квартала. Из числа новичков максимальный денежный объём импорта приходился на разработку компании «ГСК» с кодовым обозначением GSK3228836. Препарат представляет собой антисмысловой олигонуклеотид, который демонстрирует потенциал в отношении лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом В. В нашей стране препарат проходит ІІb фазу на базе 13 ЛПУ, в исследование вовлечено 50 пациентов. Формальный старт КИ состоялся в августе 2020 г., реальные поставки препарата прошли уже в сентябре.

В натуральном выражении из числа новых продуктов лидировал TQJ230 компании «Новартис». Препарат так же является антисмысловым олигонуклеотидом, в настоящее время в России проводится ІІІ фаза многоцентрового исследования по оценке влияния снижения уровня липопротеина (a) с помощью TQJ230 на возникновение значимых сердечно-сосудистых явлений у пациентов с манифестными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании участвует 700 человек на базе 51 медицинского центра. «Новартис» получил разрешение на проведение исследования ещё в мае 2020 г., фактическое начало поставок препарата в нашу страну мы зафиксировали в июле.

gmpnews