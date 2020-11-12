В России одобрили исследование китайской вакцины у 8 тысяч человек

Минздрав России одобрил клиническое исследование заключительное перед регистрацией фазы китайской вакцины против коронавируса с участием 8 тыс. человек. В августе в России было одобрено другое исследование третьей фазы этой вакцины, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав разрешил проведение в России клинического исследования вакцины от китайского разработчика CanSino Biologics, разрешение выдано «Петровакс Фарм». Запись в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава датирована 10 ноября 2020 года.

Согласно информации реестра, испытание является частью международного исследования, число добровольцев в России – 8 тыс. человек старше 18 лет. Участники получат экспериментальную вакцину Ad5-nCoV либо плацебо.

По данным реестра clinicaltrials.gov, к участию в данном международном исследовании планируется привлечь 40 тыс. добровольцев, у половины из которых будет применяться плацебо.

О запуске российского исследования компания «Петровакс» сообщала еще в сентябре. Тогда было известно о 3 тыс. человек, пожелавших принять участие. 3 ноября в России началась регистрация вакцины Ad5-nCoV, заявителем и производителем которой стал ООО «НПО Петровакс Фарм».

Как сообщал «ФВ», разрешение на проведение третьей фазы исследования вакцины CanSino ранее уже выдавалось. Исследование началось 14 августа, разрешение получила также «Петровакс Фарм». В ГРЛС указано 750 участников, в clinicaltrials.gov – 500.

Анастасия Теслина

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